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Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd’u andı

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BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR, ANTRENMANDA SİYAH-BEYAZ TİŞÖRTLERİYLE GEORGE FLOYD’UN İSMİNİN BAŞ HARFLERİNİ OLUŞTURARAK IRKÇILIĞA TEPKİ GÖSTERDİ VE FLOYD’U ANDILAR.

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd’u andı

Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanda siyah-beyaz tişörtleriyle George Floyd’un isminin baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andılar.

ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümüne spor dünyası tepki göstermeye devam ediyor. Son olarak da Beşiktaş, George Floyd için paylaşım yaptı. Futbolcular, bugünkü antrenmanda siyah ve beyaz tişörtlüler olarak ikiye ayrılarak, sahadaki dizilişleriyle Floyd’un isminin baş harfleri olan G ve F yazdı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ’George Floyd anısına #BlackLivesMatter’ notu düşüldü.

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