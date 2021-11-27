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Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara tepki

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Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasında 64. dakikada skor 3-0’a gelince siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları ıslıkladı.

Beşiktaşlı taraftarlardan futbolculara tepki
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Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasında 64. dakikada skor 3-0’a gelince siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolcuları ıslıkladı.

Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Giresunspor’u konuk ederken, karşılaşmanın 64. dakikasında Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi önünde 3-0 öne geçti. Bu golün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Giresunsporlu futbolcuları alkışlarken, Beşiktaşlı futbolculara ise büyük tepki gösterdi. Golün ardından santranın yapılmasıyla birlikte tribünler, siyah-beyazlı oyuncuları ıslıklarken, bazı taraftarlar da, protesto edenlere tepki gösterdi. Maçın başından itibaren mücadeleyi saha kenarında izleyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, protestoların ardından kulübeye geçerek koltuğuna oturdu.

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