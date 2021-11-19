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Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda, Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N’Sakala kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda, Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N’Sakala kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu da duyuruldu. Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ile N’Sakala, Alanya’ya gidecek kafilede yer almadı.

Beşiktaş’ın, Alanyaspor karşılaşması kamp kadrosu şöyle:

"Ersin, Mert, Rosier, Rıdvan, Montero, Josef, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Mehmet, Pjanic, Larin, Ghezzal, Necip, Welinton, Vida, Kenan, Güven, Umut, Teixeira."

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