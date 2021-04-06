Beşiktaş’ta, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ta, Süper Lig’in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Georges Nkoudou, Cyle Larin."