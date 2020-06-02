Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.