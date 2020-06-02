Beşiktaş’ta Antalyaspor hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan akşam antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenmanın devamında pas çalışması, 5’e 2 top çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.