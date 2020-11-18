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Beşiktaş’ta Başakşehir hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş’ta Başakşehir hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 ve dar alanda top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.
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