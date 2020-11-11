BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları ile dar alanda top kapma çalışması yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.Siyah-beyazlılar, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş’ta Başakşehir hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNAYACAĞI MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ÇALIŞMAYLA DEVAM ETTİ.
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