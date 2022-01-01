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Beşiktaş’ta bir futbolcu pozitif

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Beşiktaş’ta A takımda yer alan bir futbolcunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Beşiktaş’ta bir futbolcu pozitif
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Beşiktaş’ta A takımda yer alan bir futbolcunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar’ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

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