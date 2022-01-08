Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol Akademi antrenörlerinden Halim Okta’nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Trabzon’a ardından kara yolu ile Rize’ye giderek kampa girecek.

Siyah-beyazlı ekibin Çaykur Rizespor maçı kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Göktuğ Baytekin

Domagoj Vida

Francisco Montero

Welinton Souza

Serdar Saatçı

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Umut Meraş

Necip Uysal

Josef de Souza

Salih Uçan

Gökhan Töre

Güven Yalçın

Michy Batshuayi

Emirhan İlkhan

Emirhan Delibaş

Demir Ege Tıknaz