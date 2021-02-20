Beşiktaş’ta Denizlispor hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına, 22 Şubat Pazartesi günü saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.