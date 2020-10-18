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Beşiktaş’ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürdü

BEŞİKTAŞ, DENİZLİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Beşiktaş’ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, hazırlıklarına 20 Ekim Salı günü saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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