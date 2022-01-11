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Beşiktaş’ta Gaziantep FK mesaisi başladı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş’ta Gaziantep FK mesaisi başladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Futbol Akademi Antrenörlerinden Halim Okta’nın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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