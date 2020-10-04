Süper Lig’de 2020-2021 sezonu yaz transfer dönemi yarın 18.00’de kapanıyor. Beşiktaş’ta ise gözler ikinci bir forvet takviyesine çevrildi. Aboubakar ile bu bölgeye takviye yapan siyah-beyazlıların, Mario Balotelli için son bir girişim yapması bekleniyor. Mario Mandzukic’in yıllık ücretinin fazla olması ve üstüne imza parası da istemesi üzerine Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın veto ettiğini açıkladığı Balotelli için son bir yoklama yapacağı gelen haberler arasında.
Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi
SERGEN YALÇIN’IN 'VETO ETTİM' DEDİĞİ BALOTELLİ TRANSFERİNDE SİYAH-BEYAZLILARIN SON BİR HAMLE YAPMASI BEKLENİYOR.
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