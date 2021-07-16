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Beşiktaş’ta hazırlıklar devam etti

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Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı.

Beşiktaş’ta hazırlıklar devam etti
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Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Basına kapalı olarak yapılan sabah antrenmanında denge ve kuvvet çalışan siyah-beyazlılar, akşam antrenmanın ilk 15 dakikasında ise basına açık çalıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik idmanıydı. Düz koşunun ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise taktik idman yaptı.
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