Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA SAHASINDA ANTALYASPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.