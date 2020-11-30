Beşiktaş’ta keyifler yerinde

Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 4-3 kazanarak tarihe geçen bir maça imza atan Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Siyah-beyazlılar, alınan 3 puanla zirve yarışına odaklandı.
Antrenman bitse de futbolcular çalışmayı sürdürdüCuma günü Kasımpaşa ile iç sahada oynayacak olan Beşiktaş, vakit kaybetmeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Sabah yapılan antrenmanda futbolcuların moralli şekilde çalışmaya çıkması dikkat çekerken, derbide ilk 11’de başlayan isimler rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, antrenmanın bitmesine karşın oyuncular idmana devam ettiler ve kendi aralarında çalışmayı sürdürdüler. Takımdaki havanın üst seviyeye çıkmasından memnun olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbideki mücadelenin Kasımpaşa karşısında da sürmesini istiyor.