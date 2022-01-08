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Beşiktaş’ta korona virüs şoku sürüyor!

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Beşiktaş’ta korona virüs sayıları artıyor. Önder Karaveli ve bazı oyuncuların korona virüse yakalanmasının ardından en son yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’de de pozitif bulguya rastlandı. Topraktepe’nin korona virüse yakalanmasından dolayı Çaykur Rizespor maçında takımın başında antrenör Halim Okta olacak.

Beşiktaş’ta korona virüs şoku sürüyor!
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Beşiktaş’ta korona virüs sayıları artıyor. Önder Karaveli ve bazı oyuncuların korona virüse yakalanmasının ardından en son yardımcı antrenör Serdar Topraktepe’de de pozitif bulguya rastlandı. Topraktepe’nin korona virüse yakalanmasından dolayı Çaykur Rizespor maçında takımın başında antrenör Halim Okta olacak.

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Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe’de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe’nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır" denildi.

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