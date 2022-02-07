banner4556

Beşiktaş’ta kupa mesaisi başladı

banner4664

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş’ta kupa mesaisi başladı
banner4582

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncuların; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladığı idman, taktik programının uygulanmasıyla sona erdi.

banner4336

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BTSO Mutfak Akademi ile hayâllerinin peşinde koşuyorlar
BTSO Mutfak Akademi ile hayâllerinin peşinde koşuyorlar
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321