Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor karşılaşması öncesinde merhum başkanları unutmadı. Siyah-beyazlı idareciler, Beşiktaş tarihinde başkan olarak görev yapıp sonrasında hayata gözlerini yuman tüm başkanların portlerini tribüne yerleştirdi. Onursal Başkan Süleyman Seba’ya dek, Beşiktaş’ın kuruluşundan bu yana görev yapan bütün rahmetli başkanların yer aldığı portreler, yedek kulübesinin hemen arkasında yer aldı.
Beşiktaş’ta merhum başkanlar unutulmadı
KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA OYNANAN BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE TRİBÜNLERE KARTON TARAFTARLAR YERLEŞTİRİLİRKEN, BEŞİKTAŞ’IN MERHUM BAŞKANLARI DA TRİBÜNDE YER ALDI.
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