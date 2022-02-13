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Beşiktaş’ta Oğuzhan şoku

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Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş’ta Oğuzhan şoku
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Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

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Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup takımını yalnız bırakacak. Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun çekilen MR sonucuna göre gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisine başlanan Oğuzhan Özyakup, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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