Beşiktaş’ta sakatlık şoku!

Beşiktaş, Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in antrenman sırasında sakatlanarak, tedavilerine başlandığını açıkladı.
Beşiktaş’a iki isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic ve Jeremain Lens’in antrenman sırasında sağ uyluk arka adelesinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Tedavilerine başlanan Ljajic ve Lens’in Süper Lig’in 29. haftasında yarın oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.