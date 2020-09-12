Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesinde yapılan Covid-19 testlerinde Sergen Yalçın şoku yaşandı. TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde tüm takıma ve personele yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın testinin pozitif olduğu açıklandı. Yapılan klinik değerlendirmelerde herhangi bir bulguya rastlanmayan Sergen Yalçın’ın izolasyon ve takip sürecinin başlandığı belirtildi.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın şoku
BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'IN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI. SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA 47 YAŞINDAKİ TEKNİK ADAMIN İZOLASYON SÜRECİNİN BAŞLADIĞI BELİRTİLDİ.
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