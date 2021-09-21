Beşiktaş’ta Welinton ve Rosier 11’e döndü

Süper Lig’in 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’u konuk eden Beşiktaş’ta, Antalya deplasmanında takımı yalnız bırakan Welinton ve Rosier, ilk 11’e geri döndü.

Beşiktaş’ta Welinton ve Rosier, ilk 11’e geri döndü. Borussia Dortmund maçında aldığı darbe nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Welinton iyileşerek kadroya dahil edildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarılan Valentin Rosier de, Adana Demirspor maçıyla birlikte formasına kavuşan bir diğer isim oldu. Tedavilerine devam edilen Umut Meraş, Alex Teixeira, Vida, N’Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal ise Adana Demirspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.