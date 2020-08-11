Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
BEŞİKTAŞ YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI, BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ’NDE BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.