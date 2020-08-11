banner3088

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI, BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ’NDE BU AKŞAM YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Beşiktaş’ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner3196

banner3552

banner3197