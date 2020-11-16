Beşiktaş’ta yeni vakaya rastlanılmadığı açıklandı

Beşiktaş Kulübü; teknik heyet, futbolcular ve idari personele bugün yapılan Covid-19 testlerinde yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, herhangi bir yeni vakaya rastlanmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."