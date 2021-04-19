Beşiktaş’ta yeniden çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig’in 36. hafta mücadelesinde Sivaspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş’ta hedef 3 puan. İki ekip, resmi maçlarda 30. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş, mutlak galibiyet peşinde. Hafta sonunda Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Sergen Yalçın’ın ekibi, Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada kayıp yaşamak istemiyor. Sezonun ilk yarısında Avrupa Ligi maçlarına çıkan ve bu etkiyle beklentinin altında kalan Sivasspor ise ikinci yarıyla birlikte çıkışa geçen ekiplerden oldu. 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Yiğidolar, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan toplayarak 8. sıraya kadar yükseldi.

Beşiktaş üstün

2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sivasspor 10 kez kazanırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar da 14 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sivas’ta oynanan maçlarda da Beşiktaş üstün durumda. İki takım, Sivasspor’un ev sahibi olduğu 14 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 4’ünü ev sahibi takım kazanırken, 8 maç ise Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Taraflar 2 maçta birbirlerine üstünlük kuramadı.

Kartal’da Aboubakar sevinci

Zorlu Sivasspor maçı öncesinde Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor. Cenk Tosun’un sezonu kapatması sonrasında Ankaragücü karşılaşmasında Larin’i forvette oynatan Sergen Yalçın, Kanadalı oyuncudan bu mevkide beklediği verimi alamadı. Cumartesi gününden bu yana takımla çalışan Aboubakar, Sivas deplasmanında siyah-beyazlı ekibin en önemli kozu olacak. Ankaragücü karşısında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup ise kadroda yok. Beşiktaş’ta Atiba, Rosier, Necip, Dorukhan, Larin ve Welinton sarı kart sınırında. Bu oyuncular, Sivas deplasmanında kart görürse Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Sivasspor’da ise Hakan Arslan cezalı durumda. Ayrıca Rybalka’nın da sakatlığı bulunuyor. Appindangoye’nin durumu da belirsiz. Yiğidolarda Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve Appindangoye, sarı kart sınırında olan isimler. Bu oyuncular sarı kart görmesi halinde, hafta sonunda oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.