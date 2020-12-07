Beşiktaş’ta zorlu periyot başlıyor

Süper Lig’de son oynadığı 3 maçta 9 puan toplayan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. 2 günlük iznin ardından bugün çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkacak. Zorlu periyot öncesinde Adem Ljajic’in de takıma dönecek olması teknik heyeti sevindirdi.
7 lig, 1 Türkiye Kupası maçı oynayacak13 Aralık’ta ligde lider durumda bulunan Alanyaspor’a konuk olacak olan Beşiktaş, ardından hafta içinde iç sahada Tarsus İdman Yurdu ile Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak. Yoğun fikstürü en az hasarla atlatmak isteyen siyah-beyazlılar, bu periyotta eldeki bütün oyuncuları kullanarak takımın performansını da yukarıda tutmayı hedefliyor. Tarsus İdman Yurdu maçının ardından BB Erzurumspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, ardından Ankaragücü ile deplasmanda ve Sivasspor ile iç sahada karşılaşacak. 2020 yılını bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan Sergen Yalçın’ın ekibi, yılbaşının ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Bu maçın ardından 3 gün sonra Rizespor’u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından Hatayspor’a konuk olacak. 13 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında 7 lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Beşiktaş, zorlu periyodun ardından ligin ilk yarısını İstanbul’da bitirecek. Hatayspor’un ardından sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından Karagümrük ile deplasmanda karşılaşıp, ilk yarının son maçında Göztepe’yi ağırlayacak.