Beşiktaş’tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu ile alakalı bir açıklama yaptı. Golcü oyuncunun sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş, Kamerun Milli Takımı’nda sakatlanan Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu ile alakalı resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamerun Milli Takımı’nın 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."