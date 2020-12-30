Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Ahmet Nur Çebi’nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş’tan Ahmet Nur Çebi açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs test sonucunun beklendiğini, yapılan diğer kontrollerde ise endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.
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