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Beşiktaş’tan Azerbaycan’a destek

Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği maçında kapalı alt tribüne dev Azerbaycan-Türkiye bayraklarının yer aldığı bir pankart açarak, ‘Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan’ yazdı.

Beşiktaş’tan Azerbaycan’a destek

Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği maçında kapalı alt tribüne dev Azerbaycan-Türkiye bayraklarının yer aldığı bir pankart açarak, ‘Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan’ yazdı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarına Beşiktaş’tan büyük destek geldi. Gençlerbirliği mücadelesinde siyah-beyazlılar, kapalı alt tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı dev bir pankart astı. Pankartta ise ‘Tek millet iki devler. Yalnız değilsin Azerbaycan’ ifadelerine yer verildi.

Öte yandan mücadele öncesinde stat hoparlörlerinden Azeri şarkılar da çalındı.

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