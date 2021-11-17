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Beşiktaş’tan Batshuayi açıklaması

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Beşiktaş, Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi’nin tedavi için gittiği İngiltere dönüşünde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirmede ’Akut Tonsillit’ tanısı konulduğunu açıkladı.

Beşiktaş’tan Batshuayi açıklaması
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Beşiktaş, Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi’nin tedavi için gittiği İngiltere dönüşünde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirmede ’Akut Tonsillit’ tanısı konulduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Michy Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde ’Akut Tonsillit’ tanısı konmuştur. Futbolcumuz Batshuayi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi.

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