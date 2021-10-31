Beşiktaş’tan Batshuayi ile Rosier’in sağlık durumları hakkında bilgilendirme

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Batshuayi ve sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Rosier’in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden konuya ilişkin yayımlanan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.