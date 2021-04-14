Beşiktaş’tan cep telefonu sigortası projesi

Beşiktaş Kulübü, taraftarlara yönelik cep telefonu sigortası projesini duyurdu. Gerçekleşen projede, cep telefonları güvence altına alınırken, siyah-beyazlı kulüp de bu projeden gelir elde edecek.Vodafone Park’ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı. Proje kapsamında ekran kırılması, sıvı teması, hatalı aksesuar kullanımı gibi birçok hasara karşı yeni ve kullanılan cep telefonları teminat altına alınacak. Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorların desteğine dikkat çekerek "Daha önce Kadın Basketbol Takımımızda devam eden güçlü iş birliğimizi şimdi de salon sporlarında ekol olan Hentbol Takımımız ile başlatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hentbol Süper Ligi’nde yıllardır şampiyonluklar kazanarak gururumuz olan Hentbol Takımımızın göğsümüzü kabartacak yeni başarılara imza atması için bu sponsorluk anlaşması çok önemlidir. Ayrıca taraftarlarımıza yönelik telefonlarını güvence altına alacak bir sigorta projesi de geliştirdik. Bu proje ile de taraftarlarımız hem telefonlarını güvence altına alacak hem de kulüplerine katkı sağlamaya devam edecekler. Türk sporunun gelişmesinde sponsorluğun öneminin farkında olan Beşiktaş olarak kendilerine teşekkür ediyor, Kadın Basketbol Takımımıza ve Hentbol Takımımıza başarılarının devamını diliyorum. Yeni iş birliğimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.