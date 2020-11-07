Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep deplasmanına giden Beşiktaş, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı kulüp bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yüklendi. "’Uğurlu’ mu, uğursuz mu?, kasıt ’VAR mı yok mu?’, ’Hakem’ mi, değil mi?" paylaşımı yapan Beşiktaş, Yaşar Kemal Uğurlu’nun daha önce siyah-beyazlı ekibin maçlarında yönettiği karşılaşmalardan görüntüleri de paylaşımına ekledi.
Beşiktaş’tan Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki
GAZİANTEP FK DEPLASMANINDA 3-1 KAYBEDEN BEŞİKTAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLA MAÇIN HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU'YA TEPKİ GÖSTERDİ.
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