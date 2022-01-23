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Beşiktaş’tan, Josef’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Josef de Souza’nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Beşiktaş’tan, Josef’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Josef de Souza’nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

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Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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