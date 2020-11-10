Beşiktaş’tan Welinton’ın sağlık durumu açıklaması

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Welinton Souza’nın iceps femoris adalesinde evre 2 strain saptandığını ve tedavisine de başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılarından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.