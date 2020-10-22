Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, kış aylarının gelmesiyle birlikte sporcuları uyardı. Salgının yayılmasına dikkat çeken Öztürk, "Pandemiden önce de bu mevsimlerde genellikle grip gibi hastalıklara yakalanırdık ve bağışıklığımız etkilenirdi. Şimdi pandemi var ve herkes dikkat edip bağışıklık güçlendirici gıdalar tüketmeli. Özellikle de sporcular bu konuda daha hassas olmalı. Çünkü onlar hastalığa yakalanır ve yanlış beslenirler ise o zaman eski formlarına ulaşmaları uzun zaman alabilir. Mutlaka bir uzmana danışarak hareket etmeleri gerekiyor. Bağışıklıkları güçlü olursa hastalıktan daha çok korunurlar" dedi.
Beslenme Uzmanı İmren Öztürk: "Sporcular için kritik mevsim"
BESLENME UZMANI İMREN ÖZTÜRK, MEVSİM GEÇİŞİNDE SPORCULARI UYARARAK, "VAKA SAYISI ARTARKEN SPORCULAR ÇOK DİKKAT ETMELİ. UZMANA DANIŞARAK BESLENMELİ VE BAĞIŞIKLIKLARINI GÜÇLENDİRMELİ" DEDİ.
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