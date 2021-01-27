BGL’de erkekler kategorisinde fikstür açıklandı

Garanti BBVA BGL’de erkekler kategorisi fikstürü açıklandı.

10 takımlı iki grubun yer alacağı Garanti BBVA BGL’de A Grubu karşılaşmaları 9 Şubat Salı günü başlayacak. Müsabakalar, Bolu Koru Otel’in ev sahipliğinde oynanacak ve TBF YouTube’dan da naklen yayınlanacak. Organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklayacak ve müsabakalar, tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynanacak.

BGL erkekler kategorisinde 2020-2021 sezonunun ilk haftası şöyle:

9 Şubat 1. hafta

A Grubu

10.00 Anadolu Efes - Afyon Belediyesi (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

12.30 Bahçeşehir Koleji - TED Bahçeşehir Koleji (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

15.00 Beşiktaş - TOFAŞ (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

17.30 Büyükçekmece Basketbol - P. Karşıyaka (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

20.00 Gaziantep Basketbol - Gelişim Koleji (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

16 Şubat 1. hafta

B Grubu

10.00 Fenerbahçe Beko - Fethiye Belediyespor (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

12.30 Galatasaray- Tarsus Amerikan Koleji (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

15.00 OGM Ormanspor - Türk Telekom (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

17.30 Aliağa P. - Bursaspor (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)

20.00 Teşvikiye - Darüşşafaka (Bolu - Ertuğrul Mete Spor Kompleksi)