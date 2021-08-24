‘Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’na Türkiye’den 22 sporcu katılacak

Almanya’nın Weiden kentinde 25-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’na Türkiye’den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu katılım gösterecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM) düzenlediği Biathle Triathle Dünya Şampiyonası, 25-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Almanya’nın Weiden kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya Türkiye’den U11, U13, U15, U17 yaş kategorisinde yarışacak 11 kadın 11 erkek olmak üzere toplam 22 milli sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonada Türkiye’yi, kadın sporculardan Asu Zeynep Namazcı, Ayda Demiröz, Aylin Yılmaz, Başak Yaprak Boğan, Elif Naz Aktaş, Nadide Nehir Çakan, Nisa Cebeci, Rana Öztürk, Sudenaz Pekgöz, Ayşegül Ömür ve Yaprak Nisa Şentürk; erkek sporculardan Abdullah Yıldırım, Abdulsamet Altay, Ahmet Ege Önder, Egemen Özden, Erkan Altunay, Mehmet Ali Koçak, Mehmet Emir Canbazoğlu, Kutay Ababay, Mustafa Sertkaya, Semih Eren Kurtaran ve Türker Bahar temsil edecek.

Almanya’da düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın ilk gün yarışları; 26 Ağustos’ta yüzme ve koşu etaplarından oluşan Biathle Karışık Bayrak yarışı ile başlayacak. Ardından ertesi gün yüzme, koşu ve atış etaplarından oluşan Triathle Karışık Bayrak Yarışı gerçekleştirilecek. Şampiyonanın ferdi yarışları ise 28 Ağustos’ta önce Triathle kategorisinde yapılacak, ardından 29 Ağustos’ta yapılacak Biathle ferdi yarışları ile dünya şampiyonası son bulacak.