Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda 12 madalya

Almanya’da düzenlenen Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın son gününde yapılan Biathle Yarışları’nda Türkiye 1 altın ve 2 gümüş madalya daha kazandı. Böylece milli sporcular dünya şampiyonasından 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya ile eve dönüyor.

Almanya’nın Weiden kentinde düzenlenen UIPM Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda bugün biathle etabı ferdi yarışları yapıldı. Yüzme ve koşu branşlarını içeren biathle yarışlarına Türkiye’den U11, U13 ve U15 yaş kategorisinde 6 milli sporcu katıldı. Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nın biathle etabı U15 erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Ahmet Ege Önder, yarışı birinci sırada tamamladı ve dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonanın U11 Erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Egemen Özden ile U13 kadınlar kategorisinde yarışan Nisa Cebeci, yarışı ikinci sırada tamamlamayı başardı ve dünya ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandılar.

Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası’nda gelen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, “Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi bu başarılı sonuçtan dolayı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Aldığımız bu madalyalar, bize modern pentatlonda atılan adımların ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, tesadüfler eseri oluşmuş bir sonuç değil, ilmek ilmek dokuduğumuz, adım adım ilerlediğimiz yeni modern pentatlon yönetim anlayışının bir sonucu. Bu sonuç, gelecekte modern pentatlon sporunda yeni yıldızların geldiğinin ve uluslararası arenada ülkemizi çok sağlam bir şekilde temsil edeceğimizin göstergesidir” dedi.

Türkiye’den 22 sporcuyla katıldığı UIPM Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’ndan Triathle Karışık Bayrak Yarışı’nda 1 altın, 1 gümüş; Biathle Karışık Bayrak Yarışı’nda 1 gümüş, 1 bronz; ferdi Triathle Yarışları’nda 1 altın 2 gümüş, 2 bronz ve bugün yapılan ferdi Biathle Yarışları’nda 1 altın 2 gümüşle toplam 12 madalya ile şampiyonayı tamamladı.