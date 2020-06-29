Bifouma, Çin yolcusu

Yeni Malatyaspor Kulübü, kanat oyuncusu Thievy Bifouma’nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
YENİ MALATYASPOR KULÜBÜ, KANAT OYUNCUSU THİEVY BİFOUMA'NIN ÇİN EKİPLERİNDEN SCHENZHEN FC TAKIMINA TRANSFERİ İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞINI AÇIKLADI.
Yeni Malatyaspor Kulübü, kanat oyuncusu Thievy Bifouma’nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.