Bir hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemlerine yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlarında bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bir hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı
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Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemlerine yapılan Covid-19 testlerinin sonuçlarında bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre üst klasman hakemlerine yapılan Covid-19 PCR testlerine göre, bir hakemin test sonucunun pozitif olduğu ifade edildi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
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