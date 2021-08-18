Birol Aydın: "Paralimpik Oyunları’na 3 kota alarak tarihi bir başarı kazandık"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paralimpik Oyunları’na ilk defa 3 kota alarak tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.
Tokyo’da düzenlenecek Paralimpik Oyunları’na katılacak özel sporcular Bayrampaşa’da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın, yönetim kurulu üyeleri, antrenörler Aytunç Göz ve Sevde Kalkan, milli sporcular Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz ve Fatma Damla Altın katıldı.
Esra, Fatma Damla ve Mihriban Tokyo’da iddialı
Çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Esra Bayrak, "Başaracağımıza inanıyoruz. Bu olimpiyattan sonra hedefimiz Paris. Bütün takım arkadaşlarımla altın madalya alıp, geleceğime inanıyorum. Tokyo’da olmak güzel bir duygu. Arkadaşlarımla el ele gidiyorum. Bu hep hayalimdi" şeklinde konuştu.
Fatma Damla Altın ise en genç sporcu olacağını hatırlatarak, "Bunu hayal ediyordum ve gerçekleştirdim. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Antrenörlerime ve başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Uzun bir çalışmalardan sonra buralara geldiklerini söyleyen Mihriban Korkmaz da, "Esra, Fatma, ben emek verdik. Pandemiden dolayı biraz zorlandık. Hepsinin üstesinden geldik. En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. En büyük destecim hem babam hem federasyon başkanımız. Çok emeği var. Antrenörlerime de çok teşekkür ederim. 2016’da tek gittim, çok zordu. Şimdi 3 kız el ele gidiyoruz. Bu gurur verici bir şey. İnşallah oradan madalyalarla döneriz. Madalyamızı alırsak, Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Allah o günleri bize nasip eder inşallah" açıklamasında bulundu.