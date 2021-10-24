BMX heyecanı Sakarya’da devam ediyor

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenen UCİ BMX Supercross Dünya Kupası’nın 6’ncı tur yarışları başladı.

Kısa süre önce dünyada sayılı olan ‘Bisiklet Şehri’ unvanını kazanan Sakarya, Türkiye’de ilk kez yaşanacak bir heyecana tanıklık etmeye devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı BMX Supercross Dünya Kupası’nda heyecan sürüyor. “Cross” kategorisindeki bisiklet yarışlarının en prestijlisi olan BMX Dünya Kupası, dün start aldı. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde dün yapılan 5’inci tur yarışları sonrası bugün de 6’ncı tur rüzgarı esiyor.

Vadi içerisinde oluşturulan iki farklı tribünde sporseverler nefes kesen yarışları yerinde takip ediyor. Dünya genelinden bir çok önemli başarıya imza atmış bisiklet sporcuları “23 yaş altı erkek” , “23 yaş altı kadın”, “elit erkek” ve “elit kadın” olmak üzere 4 farklı kategoride pedal çeviriyor. Dereceye giren sporculara yarışma sonrasında ödülleri takdim edilecek.

Öte yandan, yağış nedeni ile zaman zaman pistte oluşan su birikintileri, görevliler tarafından temizlendi.