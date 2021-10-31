BMX Supercross Dünya Kupası’nda son tur heyecanı

Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlenen UCİ BMX Supercross Dünya Kupası’nın son turu olan 8’inci tur yarışları verilen start ile başladı. 23 ülkeden 143 sporcunun şampiyonluk için pedal çevirdiği Dünya Kupası’nda son tur heyecanı yaşanıyor.

Kısa süre önce dünyada sayılı olan ‘Bisiklet Şehri’ unvanını kazanan Sakarya, Türkiye’de ilk kez yaşanan bir heyecana tanıklık etmeye devam ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı BMX Supercross Dünya Kupası’nda heyecan sürüyor. Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde bugün de son ve 8’inci tur rüzgarı esiyor.

Vadi içerisinde oluşturulan iki farklı tribünde sporseverler nefes kesen yarışları yerinde takip ediyor. Sabah saatlerinde antrenman turlarına çıkan sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda, ‘23 yaş altı erkek’ , ‘23 yaş altı kadın’, ‘elit erkek’ ve ‘elit kadın’ olmak üzere 4 farklı kategoride 23 ülkeden katılan 143 sporcu şampiyonluk için pedal çevirmeye başladı. Son turda dereceye giren sporculara yarışma sonrasında ödülleri takdim edilecek.