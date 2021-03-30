Bodrum yarışseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

TransAnatolia Spor Organizasyonu ve Smyrna Offroad Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ile Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Rally Halikarnassos, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleşecek.
Yarışla ilgili görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle gerçekleştiremediğimiz Rally Halikarnassos’u bu yıl üçüncü kez gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sezonun ilk Baja yarışı olma özelliğini taşıyan ve Bodrum’dan başlayarak Muğla’nın farklı noktalarında devam edecek yaklaşık 400 kilometrelik bir etapta gerçekleşecek yarışta kıyasıya bir mücadele yaşanmasını bekliyoruz" dedi.29 Nisan Perşembe günü idari ve teknik kontrollerin ardından yapılacak seremonik startla başlayacak yarış, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek. Rally Halikarnassos’un finish ve kupa töreni Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.