Boksör kaymakam

Spor sevdalısı olarak tanınan Yalova’nın Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, boks idmanlarına başladı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren halkla iç içe olan, spor sevdalısı, sporcu dostu olarak da tanınan Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, çeşitli branşlarda çalışırken, boks antrenmanlarına da başladı. Yalova’da boks antrenörü Oğuz Balı’dan ders alan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, haftanın iki günü aksatmadan idmanlarını sürdürüyor.

Sporun her dalının kendine göre zorlukları, disiplini ve faydaları bulunduğunu dile getiren Kaymakam Özyiğit, “İlçemizde, başta Altınova Belediyemizin çalışmalarıyla spor alanında önemli çalışmalara imza atılıyor. Spor ve sporcu dostu bir ilçeyiz. Gençlerimizi sporla buluşturmak, onların yüzünü gülümsetmek bizim öncelikli yatırımımız oluyor. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en iyi yollarından birisi spordur. Sporun her alanında, sporcularımıza destek olmak ve onlara çeşitli imkânlar sunma gayreti içindeyiz. Biz de elimizden geldiğince spor yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.