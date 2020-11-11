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Boston Celtics’in efsane ismi Tommy Heinsohn hayatını kaybetti

NBA TAKIMLARINDAN BOSTON CELTİCS'İN EFSANE İSMİ TOMMY HEİNSOHN, 86 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ.

Boston Celtics’in efsane ismi Tommy Heinsohn hayatını kaybetti

NBA takımlarından Boston Celtics’in efsane ismi Tommy Heinsohn, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Boston Celtics’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 86 yaşındaki eski oyuncuları Tommy Heinsohn’ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Cetics’in 1950’li ve 1960’lı yıllardaki efsane kadrosunda yer alan Heinsohn, 8 kez NBA şampiyonluk yaşarken, 6 kez de All-Star’a seçilmişti. Efsane isim, 1969-1978 yıllarında başantrenör olarak Boston Celtics ile 2 kez şampiyon oldu. Oyuncuyken giydiği 15 numarası da Celtics tarafından 1965’te emekli edildi.

Tommy Heinsohn, Basketball Hall of Fame’de (Şöhretler Müzesi) hem basketbolcu hem antrenör olarak yer alan 4 kişiden biriydi.
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