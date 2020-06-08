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Bournemouth, Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı

İNGİLİZ TEMSİLCİSİ BOURNEMOUTH, LİVERPOOL'DAN KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTIĞI 23 YAŞINDAKİ FUTBOLCU HARRY WİLSON'IN SÖZLEŞMESİNİ LİGLERİN KORONA VİRÜS NEDENİYLE ERTELENMESİNDEN DOLAYI SEZONUN BİTİMİNE KADAR UZATTIĞINI AÇIKLADI.

Bournemouth, Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı

İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool’dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran’da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

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