Premier Lig takımlarından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, pazar günü West Ham United ile oynanacak olan maç öncesinde medyaya açıklamalarda bulunurken, yeni transferleri milli futbolcu Cengiz Ünder’in durumu hakkında da konuştu. Ünder’in kadroda olmak için uygun bir isim olduğunu ifade eden Rodgers, "Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak" ifadelerini kullandı.
Brendan Rodgers: "Cengiz’in kalitesini gördük"
LEİCESTER CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ BRENDAN RODGERS, YENİ TRANSFERLERİNDEN MİLLİ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER İLGİLİ OLARAK, "CENGİZ, KADRODA OLMAK İÇİN UYGUN DURUMDA. KENDİSİNİN KALİTESİNİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖRDÜK" DİYE KONUŞTU.
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